Сорокин Василий Михайлович Же
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Сорокин Михаил Никитич
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сорокин Степан Васильевич
Мать ребёнка: ?
д. Татариново
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: ?
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Ирина Фёдоровна
д. Татариново
Смерть
Неизвестно