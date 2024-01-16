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Сорокин Василий Михайлович Же

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сорокин Михаил Никитич

Мать: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сорокин Степан Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Татариново
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сорокин Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Ирина Фёдоровна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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