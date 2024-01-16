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Сорокин Павел Михайлович

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сорокин Михаил Никитич

Мать: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сорокин Александр Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сорокин Яков Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сорокин Василий Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Рождение ребёнка
05.12.1842

Сын: Сорокин Спиридон Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сорокин Иван Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сорокин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Акилина Софроновна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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