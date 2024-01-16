Сорокин Павел Михайлович
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Сорокин Михаил Никитич
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сорокин Александр Павлович
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Рождение ребёнка
05.12.1842
Сын: Сорокин Спиридон Павлович
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Софроновна
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно