Артисевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1910
Сын: Артисевич Михаил Корнеевич
Отец ребёнка: Артисевич ?
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамчур Александра Корнеевна
Отец ребёнка: Артисевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облап Евгения Корнеевна
Отец ребёнка: Артисевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Домочка Корнеевна
Отец ребёнка: Артисевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артисевич ?
Смерть
Неизвестно