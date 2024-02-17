Артисевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артисевич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Артисевич Михаил Корнеевич

Отец ребёнка: Артисевич ?

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамчур Александра Корнеевна

Отец ребёнка: Артисевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облап Евгения Корнеевна

Отец ребёнка: Артисевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Домочка Корнеевна

Отец ребёнка: Артисевич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артисевич ?

Смерть
Неизвестно
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