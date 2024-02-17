Артисевич Михаил Корнеевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Дата рождения17.11.1910
Дата смерти19.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910
Отец: Артисевич ?
Мать: Артисевич ?
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
17.05.1939
Сын: Артисевич Николай Михайлович
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Смерть
19.01.1985
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская