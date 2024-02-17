Артисевич Михаил Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртисевич Михаил Корнеевич

Артисевич Михаил Корнеевич

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская

Дата рождения

17.11.1910

Дата смерти

19.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910

Отец: Артисевич ?

Мать: Артисевич ?

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
17.05.1939

Сын: Артисевич Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
19.01.1985
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close