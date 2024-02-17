Артисевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артисевич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Артисевич Михаил Корнеевич

Мать ребёнка: Артисевич ?

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамчур Александра Корнеевна

Мать ребёнка: Артисевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облап Евгения Корнеевна

Мать ребёнка: Артисевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Домочка Корнеевна

Мать ребёнка: Артисевич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артисевич ?

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