Артисевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1910
Сын: Артисевич Михаил Корнеевич
Мать ребёнка: Артисевич ?
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамчур Александра Корнеевна
Мать ребёнка: Артисевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облап Евгения Корнеевна
Мать ребёнка: Артисевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Домочка Корнеевна
Мать ребёнка: Артисевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артисевич ?