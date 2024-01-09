(Бурдинская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурдинская) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдинский Александр Лукич

Мать: (Паздникова) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамаева) Елена Петровна

Отец ребёнка: Мамаев Пётр

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мамаев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамаева) Виктория Петровна

Отец ребёнка: Мамаев Пётр

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