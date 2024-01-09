(Бурдинская) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамаева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Мамаев Пётр
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамаев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамаева) Виктория Петровна
Отец ребёнка: Мамаев Пётр