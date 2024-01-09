(Паздникова) Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паздникова) Матрёна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Паздников Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдинский ???

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдинский ???

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдинский ???

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурдинская) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурдинская) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурдинская) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурдинская) Федора Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурдинская) Мария Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.02.1935

Дочь: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: (Бурдинская) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич

Смерть
Неизвестно

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