(Паздникова) Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Паздников Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурдинская) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурдинская) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурдинская) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурдинская) Федора Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурдинская) Мария Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.02.1935
Дочь: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: (Бурдинская) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бурдинский Александр Лукич
Смерть
Неизвестно