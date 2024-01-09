Мамаев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамаева) Елена Петровна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Наталья Александровна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Сергей Петрович

Мать ребёнка: (Бурдинская) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамаева) Виктория Петровна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Наталья Александровна

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