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Долгорукий Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

12.05.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Долгорукий Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Князь, камергер Двора ЕИВ
Работа или профессия
Неизвестно
камергер
Рождение ребёнка
1768

Сын: кн. Долгоруков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Гиршфельд (кн. Долгорукова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Рождение ребёнка
1774

Сын: кн. Долгоруков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Смерть
12.05.1797

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