Долгорукий Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти12.05.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Долгорукий Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Князь, камергер Двора ЕИВ
Работа или профессия
Неизвестно
камергер
Рождение ребёнка
1768
Сын: кн. Долгоруков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Гиршфельд (кн. Долгорукова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета
Рождение ребёнка
1774
Сын: кн. Долгоруков Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Долгорукая (Дубянская) Елизавета
Смерть
12.05.1797