Долгорукая (Дубянская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дубянский Федор

Мать: (Шарогородская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгорукий Яков Петрович

Рождение ребёнка
1768

Сын: кн. Долгоруков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Гиршфельд (кн. Долгорукова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович

Рождение ребёнка
1774

Сын: кн. Долгоруков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович

Смерть
1799

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