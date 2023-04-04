Долгорукая (Дубянская) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дубянский Федор
Мать: (Шарогородская) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: кн. Долгоруков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Гиршфельд (кн. Долгорукова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: кн. Долгоруков Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Долгорукий Яков Петрович
Смерть
1799