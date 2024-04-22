Слесарев Елисей Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти20.09.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Зарембо Екатерина Елисеевна
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Пузыня Пелагея Елисеевна
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
20.02.1879
Дочь: Казакевич Наталья Елисеевна
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.
Дочь: Слесарева Ирина Елисеевна
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.
Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1903 ст.