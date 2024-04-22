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Слесарев Елисей Евстафьевич

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

20.09.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Зарембо Екатерина Елисеевна

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Пузыня Пелагея Елисеевна

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Слесарев Павел Елисеевич

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Дочь: Казакевич Наталья Елисеевна

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.

Дочь: Слесарева Ирина Елисеевна

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Сын: Слесарев Ефим Елисеевич

Мать ребёнка: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева Анастасия Прокофьевна

Смерть
20.09.1903 ст.
Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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