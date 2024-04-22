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Слесарева Анастасия Прокофьевна

Место рождения

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Зарембо Екатерина Елисеевна

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Пузыня Пелагея Елисеевна

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Слесарев Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Дочь: Казакевич Наталья Елисеевна

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.

Дочь: Слесарева Ирина Елисеевна

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Сын: Слесарев Ефим Елисеевич

Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Елисей Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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