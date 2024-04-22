Слесарева Анастасия Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Зарембо Екатерина Елисеевна
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Пузыня Пелагея Елисеевна
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Рождение ребёнка
20.02.1879
Дочь: Казакевич Наталья Елисеевна
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.
Дочь: Слесарева Ирина Елисеевна
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Елисей Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно