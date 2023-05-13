Евланова (Рудак) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евланова (Рудак) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Рудак Пётр

Мать: Рудак Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.09.1951

Сын: Евланов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Евланов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Светлова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Евланов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евланов Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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