Евланова (Рудак) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: Рудак Пётр
Рождение ребёнка
18.09.1951
Сын: Евланов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Евланов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Светлова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Евланов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно