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Светлова Людмила Владимировна
Светлова Людмила Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1951
Пол
Женский
Отец
Евланов Владимир Васильевич
Мать
Евланова (Рудак) Прасковья Петровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1951
Отец:
Евланов Владимир Васильевич
Мать:
Евланова Прасковья Петровна
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