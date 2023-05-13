Светлова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1951

Отец: Евланов Владимир Васильевич

Мать: Евланова Прасковья Петровна

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