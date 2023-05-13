Евланов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1951
Сын: Евланов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Евланова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Светлова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Евланова Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно