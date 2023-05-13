Евланов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евланов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1951

Сын: Евланов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Евланова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Светлова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Евланова Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евланова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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