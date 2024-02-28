Сухоруков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2005

Дочь: Сухорукова Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
24.04.2011

Сын: Сухоруков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.2019

Дочь: Сухорукова Лада Дмитриевна

Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна

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