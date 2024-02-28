Сухоруков Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.2005
Дочь: Сухорукова Вероника Дмитриевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.2011
Сын: Сухоруков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.2019
Дочь: Сухорукова Лада Дмитриевна
Мать ребёнка: Сухорукова Ольга Николаевна