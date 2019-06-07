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Сухорукова Лада Дмитриевна
Сухорукова Лада Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2019
Пол
Женский
Отец
Сухоруков Дмитрий Александрович
1983 г.р.
Мать
Сухорукова Ольга Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2019
Отец:
Сухоруков Дмитрий Александрович
Мать:
Сухорукова Ольга Николаевна
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