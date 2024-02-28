Сухорукова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985

Отец: Братков Николай Павлович

Мать: Фомиченко Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2005

Дочь: Сухорукова Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
24.04.2011

Сын: Сухоруков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
07.06.2019

Дочь: Сухорукова Лада Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Александрович

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