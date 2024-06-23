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Сарсикенова Татьяна Сарувна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1948

Отец: Алиев Сару

Мать: Алиева Манига Камзатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарсикенов Михаил Бесекенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарсикенов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович

Рождение ребёнка
25.01.1975

Сын: Сарсикенов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович

Рождение ребёнка
25.04.1979

Дочь: Романова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович

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