Сарсикенова Татьяна Сарувна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1948
Отец: Алиев Сару
Мать: Алиева Манига Камзатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарсикенов Олег Михайлович
Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович
Рождение ребёнка
25.01.1975
Сын: Сарсикенов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович
Рождение ребёнка
25.04.1979
Дочь: Романова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Сарсикенов Михаил Бесекенович