Сарсикенов Михаил Бесекенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарсикенов Михаил Бесекенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарсикенова Татьяна Сарувна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарсикенов Олег Михайлович

Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна

Рождение ребёнка
25.01.1975

Сын: Сарсикенов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна

Рождение ребёнка
25.04.1979

Дочь: Романова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна

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