Сарсикенов Михаил Бесекенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарсикенов Олег Михайлович
Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна
Рождение ребёнка
25.01.1975
Сын: Сарсикенов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна
Рождение ребёнка
25.04.1979
Дочь: Романова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Сарсикенова Татьяна Сарувна