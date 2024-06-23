Алиев Сару 18.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алиев Сару

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Манига Камзатовна

Военная служба
1944
Ветеран ВОВ пулеметчик 67й танковый корпус Дошёл до Берлина.
Демобилизация
?.09.1945
Рождение ребёнка
11.02.1948

Дочь: Сарсикенова Татьяна Сарувна

Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна

Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Тома

Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна

Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Мулдагалиева Зоя

Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна

Смерть
Неизвестно

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