Алиев Сару
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Манига Камзатовна
Военная служба
1944
Ветеран ВОВ пулеметчик 67й танковый корпус Дошёл до Берлина.
Демобилизация
?.09.1945
Рождение ребёнка
11.02.1948
Дочь: Сарсикенова Татьяна Сарувна
Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Тома
Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Мулдагалиева Зоя
Мать ребёнка: Алиева Манига Камзатовна
Смерть
Неизвестно