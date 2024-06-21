Мулдагалиева Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1951
Отец: Алиев Сару
Мать: Алиева Манига Камзатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Мулдагалиев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагалиев Сергей
Отец ребёнка: Мулдагалиев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мулдагалиев Алексей
Отец ребёнка: Мулдагалиев Константин
Бракосочетание
Неизвестно