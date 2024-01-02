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Михайлов Аркадий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Около 16.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Михайлов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Михайлов Василий Аркадьевич

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1955

Дочь: Николаева (Михайлова) Валентина Аркадьевна

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1956

Дочь: Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Михайлов Петр Аркадьевич

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1961

Сын: Михайлов Валерий Аркадьевич

Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна

Смерть
Около 16.10.1971

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