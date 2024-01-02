Михайлов Аркадий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиОколо 16.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Михайлов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Михайлов Василий Аркадьевич
Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1955
Дочь: Николаева (Михайлова) Валентина Аркадьевна
Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1956
Дочь: Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна
Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1959
Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1961
Сын: Михайлов Валерий Аркадьевич
Мать ребёнка: Михайлова Лидия Петровна
Смерть
Около 16.10.1971