Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно