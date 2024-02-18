Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956

Отец: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Мать: Михайлова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Анатолий Валентинович

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