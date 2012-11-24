Михайлова Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти24.11.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Отец: Смирнов Петр Петрович
Мать: Смирнова Василиса
Рождение ребёнка
1954
Сын: Михайлов Василий Аркадьевич
Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.01.1955
Дочь: Николаева (Михайлова) Валентина Аркадьевна
Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.11.1956
Дочь: Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.05.1959
Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.12.1961
Сын: Михайлов Валерий Аркадьевич
Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич
Смерть
24.11.2012