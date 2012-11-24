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Михайлова Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

24.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Смирнов Петр Петрович

Мать: Смирнова Василиса

Рождение ребёнка
1954

Сын: Михайлов Василий Аркадьевич

Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.01.1955

Дочь: Николаева (Михайлова) Валентина Аркадьевна

Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.11.1956

Дочь: Антонова (Михайлова) Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Михайлов Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.12.1961

Сын: Михайлов Валерий Аркадьевич

Отец ребёнка: Михайлов Аркадий Леонтьевич

Смерть
24.11.2012

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