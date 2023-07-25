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Могутов Осип Гаврилович

Место рождения

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Могутов Гаврил Иванович

Мать: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1719
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1733

Жена: Могутова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Могутов Максим Осипович

Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Могутов Матвей Осипович

Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: (Могутова) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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