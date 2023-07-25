Могутов Осип Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Могутов Гаврил Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Бракосочетание
До 1733
Жена: Могутова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: (Могутова) Мария Осиповна
Мать ребёнка: Могутова Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно