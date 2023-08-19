Могутов Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Могутов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Могутов Прокопий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Смерть
Неизвестно