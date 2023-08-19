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Могутов Гаврил Иванович

Место рождения

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Могутов Иван

Мать: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Могутов Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Могутов Осип Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Могутов Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1719
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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