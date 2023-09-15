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Могутов Матвей Осипович

Место рождения

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Могутов Осип Гаврилович

Мать: Могутова Елена Яковлевна

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1763

Жена: Могутова Ирина Петровна

Место жительства
1763
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Могутов Евдоким Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Могутов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Могутов Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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