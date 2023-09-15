Могутов Матвей Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Могутов Осип Гаврилович
Мать: Могутова Елена Яковлевна
Бракосочетание
До 1763
Жена: Могутова Ирина Петровна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Могутов Евдоким Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Могутов Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Могутов Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно