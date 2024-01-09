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Татценко Алексей Емельянович

Место рождения

Полтавская губерния, Миргородский уезд, Ярсаковская волость, д. Ярсесть

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махновская) Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махновская) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.10.1914

Дочь: (Татценко) Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: (Махновская) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Татценко Константин Алексеевич

Мать ребёнка: (Махновская) Александра Фёдоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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