Татценко Алексей Емельянович
Место рожденияПолтавская губерния, Миргородский уезд, Ярсаковская волость, д. Ярсесть
Дата рождения1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1914
Дочь: (Татценко) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: (Махновская) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.06.1917
Сын: Татценко Константин Алексеевич
Мать ребёнка: (Махновская) Александра Фёдоровна
Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область