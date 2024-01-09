(Махновская) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1892
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1914
Дочь: (Татценко) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Татценко Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
14.06.1917
Сын: Татценко Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Татценко Алексей Емельянович
Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1996