(Махновская) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Махновская) Александра Фёдоровна

Место рождения

Леляки, Полтавська область

Дата рождения

18.04.1892

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1892

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Леляки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татценко Алексей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татценко Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
30.10.1914

Дочь: (Татценко) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Татценко Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Татценко Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Татценко Алексей Емельянович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1996

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