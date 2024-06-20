Куликов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.06.1889 ст.
Дата смерти12.08.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1889 ст.
дата крещения - 20.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Николай Козьмич Райков и Екатерина Симе... Показать все
Смерть
12.08.1890 ст.
дата погребения - 14.08.1890 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все