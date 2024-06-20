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Куликов Петр Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.06.1889 ст.

Дата смерти

12.08.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
19.06.1889 ст.

Отец: Куликов Иван Андреевич

Мать: Куликова Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Николай Козьмич Райков и Екатерина Симе... Показать все
Смерть
12.08.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 14.08.1890 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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