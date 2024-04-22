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Куликова Евфросиния Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
18.09.1882 ст.

Отец: Куликов Иван Андреевич

Мать: Куликова Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.09.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянская жена Агафья Терентьевна [Куликова] Источник... Показать все
Восприемник
12.11.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликова Ивана Ивановича
Смерть
Неизвестно
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