Куликова Евфросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.09.1882 ст.
дата крещения - 19.09.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянская жена Агафья Терентьевна [Куликова] Источник... Показать все
Восприемник
12.11.1890 ст.
Восприемник у Куликова Ивана Ивановича
Смерть
Неизвестно