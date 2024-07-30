(Куликова) Евдокия Ивановна 22.02.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Куликова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.02.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
22.02.1900 ст.

Отец: Куликов Иван Андреевич

Мать: Куликова Стефанида Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.02.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Афросинья Иоанновна Куликова Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
20.09.1911 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Куликовой Анны Ивановны
Смерть
Неизвестно

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