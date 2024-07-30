(Куликова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.02.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.02.1900 ст.
дата крещения - 22.02.1900 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Афросинья Иоанновна Куликова Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
20.09.1911 ст.
Восприемник у Куликовой Анны Ивановны
Смерть
Неизвестно