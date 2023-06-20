Панюшкина Юстина Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанюшкина Юстина Козьминична

Панюшкина Юстина Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.

Сын: Панюшкин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.

Сын: Панюшкин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Сын: Панюшкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close