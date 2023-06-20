Панюшкина Юстина Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.
Сын: Панюшкин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.
Сын: Панюшкин Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно