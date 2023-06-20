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Панюшкин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848 ст.

Отец: Панюшкин Пётр Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.

Сын: Панюшкин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.

Сын: Панюшкин Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Сын: Панюшкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина Юстина Козьминична

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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