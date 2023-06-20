Панюшкин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1847 по 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848 ст.
Отец: Панюшкин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
03.04.1881 ст.
Сын: Панюшкин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична
Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.
Сын: Панюшкин Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Мать ребёнка: Панюшкина Юстина Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно