Панюшкин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1881 ст.
Дата смерти09.05.1881 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.
Крещение
05.04.1881 ст.
Воспремники: села Новгородского запасной рядовой Анисим Козьмин и того же села крестьянина Исидора Герасимова жена Анна Феофилактова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1881 ст.
От недуга
Похороны
11.05.1881 ст.
На приходском кладбище.