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Панюшкин Георгий Васильевич

Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

03.04.1881 ст.

Дата смерти

09.05.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.

Отец: Панюшкин Василий Петрович

Мать: Панюшкина Юстина Козьминична

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение
05.04.1881 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: села Новгородского запасной рядовой Анисим Козьмин и того же села крестьянина Исидора Герасимова жена Анна Феофилактова
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
09.05.1881 ст.
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
От недуга
Похороны
11.05.1881 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище.
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