Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санкин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1823 ст.

Сын: Любимов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.215).
Рождение ребёнка
07.02.1825 ст.

Дочь: Стешова (Любимова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.864, л.109 об.).
Рождение ребёнка
22.11.1829 ст.

Сын: Любимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.934, л.153 об.-154).
Рождение ребёнка
14.10.1832 ст.

Сын: Любимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.226).
Рождение ребёнка
01.12.1834 ст.

Дочь: (Любимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1013, л.259-259 об.).
Рождение ребёнка
08.07.1837 ст.

Сын: Любимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1839 ст.

Дочь: Морковкина (Любимова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Любимов Иван Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1088, л.464 об.).
Смерть
Неизвестно

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