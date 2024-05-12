Любимов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.10.1803 ст.
Отец: Любимов Василий Еремеевич
Мать: Любимова Анна Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.189).
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
25.10.1803 ст.
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат родной отцу новорожденного, крестьянин Фёдор Еремеевич Любимов и крестьянина Ивана Степановича К... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1823 ст.
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.215).
Рождение ребёнка
07.02.1825 ст.
Дочь: Стешова (Любимова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.864, л.109 об.).
Рождение ребёнка
22.11.1829 ст.
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.934, л.153 об.-154).
Рождение ребёнка
14.10.1832 ст.
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.226).
Рождение ребёнка
01.12.1834 ст.
Дочь: (Любимова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1013, л.259-259 об.).
Рождение ребёнка
08.07.1837 ст.
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1839 ст.
Дочь: Морковкина (Любимова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1088, л.464 об.).
Смерть
Неизвестно