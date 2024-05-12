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Любимов Иван Васильевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.10.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1803 ст.

Отец: Любимов Василий Еремеевич

Мать: Любимова Анна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.189).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Крещение
25.10.1803 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат родной отцу новорожденного, крестьянин Фёдор Еремеевич Любимов и крестьянина Ивана Степановича К... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1823 ст.

Сын: Любимов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.215).
Рождение ребёнка
07.02.1825 ст.

Дочь: Стешова (Любимова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.864, л.109 об.).
Рождение ребёнка
22.11.1829 ст.

Сын: Любимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.934, л.153 об.-154).
Рождение ребёнка
14.10.1832 ст.

Сын: Любимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.226).
Рождение ребёнка
01.12.1834 ст.

Дочь: (Любимова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1013, л.259-259 об.).
Рождение ребёнка
08.07.1837 ст.

Сын: Любимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1839 ст.

Дочь: Морковкина (Любимова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1088, л.464 об.).
Смерть
Неизвестно

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