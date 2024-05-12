Любимов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.07.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1837 ст.
Крещение
11.07.1837 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Ивану Васильевичу, крестьянин Иван Михайлович Санкин и Петра Ивановича Калякина жена Надежда... Показать все
Смерть
Неизвестно