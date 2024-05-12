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Любимов Василий Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.07.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1837 ст.

Отец: Любимов Иван Васильевич

Мать: Любимова (Санкина) Татьяна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
11.07.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Ивану Васильевичу, крестьянин Иван Михайлович Санкин и Петра Ивановича Калякина жена Надежда... Показать все
Смерть
Неизвестно

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