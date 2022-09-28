Половинкин Николай Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкин Николай Терентьевич

Половинкин Николай Терентьевич

avatar

Место рождения

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Половинкин Терентий

Мать: не указана

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьевна (Половинкина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа (Половинкина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Половинкин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.