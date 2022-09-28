Половинкин Николай Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Половинкин Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьевна (Половинкина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа (Половинкина) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Борис Николаевич
Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Половинкин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Половинкина Дарья Степановна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно