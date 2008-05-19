Половинкина Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Половинкин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Вера Николаевна
Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьевна Нина Николаевна
Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно