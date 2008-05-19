Половинкина Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Половинкин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Вера Николаевна

Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьевна Нина Николаевна

Отец ребёнка: Половинкин Николай Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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