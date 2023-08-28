Непеин Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1904
Дата смерти18.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1904
Призыв на военную службу
01.09.1926
Вологодский РВК.
Военная служба
С 01.09.1926 по 24.09.1927
На должностях рядового состава.
Военная служба
С 24.09.1927 по 01.04.1948
На должностях офицерского состава. Уволен в запас в звании старшего лейтенанта.
Осуждение
19.11.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Приговор 149 военного трибунала Ленинградского военного округа и последующее определение Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 05.02.1939.
Работа или профессия
С 14.01.1946 по 01.04.1948
Нижняя Пойма, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Инспектор по технике безопасности на производстве отдельного лагерного пункта №5 Краслага МВД.
Работа или профессия
С 29.06.1948 по 01.02.1951
Старший диспетчер Вологодской Межобластной конторы «Главутильсырье». Освобожден от работы по сокращению штата.
Реабилитация осужденного
21.07.1956
Москва, город федерального значения Москва
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР все предыдущие обвинения прекратила и прекратила дело за отсутствием состава преступления.
Смерть
18.11.1982
Похоронен на Пошехонском кладбище.