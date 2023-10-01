Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трибунская (Трибунская) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович
Место жительства
16.12.1934
Рождение ребёнка
10.04.1957
Сын: Трибунский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
15.04.1959
Дочь: Кириллина (Трибунская) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович