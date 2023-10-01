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Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1934

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1934

Отец: Кавылин Иван Васильевич

Мать: Кавылина (Уварова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трибунская (Трибунская) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович

Место жительства
16.12.1934
Рождение ребёнка
10.04.1957

Сын: Трибунский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
15.04.1959

Дочь: Кириллина (Трибунская) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Трибунский Григорий Митрофанович

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