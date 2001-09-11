Кавылина (Уварова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1912
Дата смерти11.09.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1934
Дочь: Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.1936
Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1947
Дочь: Сорокина (Кавылина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1949
Дочь: Курцетова (Кавылина) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич
Смерть
11.09.2001