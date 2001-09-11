Кавылина (Уварова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавылина (Уварова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1912

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавылин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1934

Дочь: Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1936

Сын: Кавылин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1947

Дочь: Сорокина (Кавылина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.1949

Дочь: Курцетова (Кавылина) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Кавылин Иван Васильевич

Смерть
11.09.2001

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