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Трибунский Григорий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

17.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Трибунский Митрофан Тихонович

Мать: Трибунская (Воропаева) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трибунская (Трибунская) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1957

Сын: Трибунский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1959

Дочь: Кириллина (Трибунская) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Трибунская (Кавылина) Зоя Ивановна

Смерть
17.08.1965

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