Тисов Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения02.02.1906
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1936
Сын: Тисов Рудольф Геннадьевич
Мать ребёнка: Тисова Клавдия Ивановна
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941