Тисов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тисов Геннадий Александрович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

02.02.1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Сын: Тисов Рудольф Геннадьевич

Мать ребёнка: Тисова Клавдия Ивановна

Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941
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