Тисова (Соколова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тисова (Соколова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

10.11.1914

Дата смерти

09.08.1967

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Сын: Тисов Рудольф Геннадьевич

Отец ребёнка: Тисов Геннадий Александрович

Смерть
09.08.1967
Таллин, Эстонская ССР
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