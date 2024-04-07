Тисова (Соколова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1914
Дата смерти09.08.1967
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1936
Сын: Тисов Рудольф Геннадьевич
Отец ребёнка: Тисов Геннадий Александрович
Смерть
09.08.1967
Таллин, Эстонская ССР