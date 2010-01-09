Тисов Рудольф Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тисов Рудольф Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1936

Дата смерти

09.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936

Отец: Тисов Геннадий Александрович

Мать: Тисова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
?.11.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
12.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
09.01.2010
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