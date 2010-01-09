Тисов Рудольф Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1936
Дата смерти09.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936
Бракосочетание
?.11.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2010