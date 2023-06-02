Нестеров Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1908
Дата смерти01.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Нестерова Телешенко Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1928
Сын: Нестеров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
?.11.1932
Сын: Нестеров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Нестерова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна
Смерть
01.12.1957