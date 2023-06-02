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Нестеров Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1908

Дата смерти

01.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908

Отец: Нестеров Николай Васильевич

Мать: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Нестерова Телешенко Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1928

Сын: Нестеров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Нестеров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1932

Сын: Нестеров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Нестерова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Кручинина Евдокия Васильевна

Смерть
01.12.1957
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