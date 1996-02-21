Кручинина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1906
Дата смерти21.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Нестерова Телешенко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1928
Сын: Нестеров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
?.11.1932
Сын: Нестеров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Нестерова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич
Смерть
21.02.1996