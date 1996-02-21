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Кручинина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1906

Дата смерти

21.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906

Отец: Кручинин Василий Петрович

Мать: Горбунова Мельникова Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Нестерова Телешенко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1928

Сын: Нестеров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Нестеров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
?.11.1932

Сын: Нестеров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Нестерова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Николаевич

Смерть
21.02.1996
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